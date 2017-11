Öt év pereskedés után lezárult Komár László hagyatéki ügye

Forrás: Blikk / Pénzcentrum

Már öt éve eltemették Komár Lászlót, de csak most sikerült megegyezniük a családtagoknak az énekes örökségéről. Eddig azért nem indulhatott meg Komár hagyatéki ügye, mert az énekes előző felesége két pert is indított az özvegy ellen, és mindkettő a hagyatékot érintette.Az egyikben a közösnek vélt ingóságok tulajdonjogának megállapítását indítványozta, a másikban pedig megtámadta Komár dél-budai házának adásvételét, de mindkét pert elveszítette - írja a Blikk Azóta Komár második házasságából született fia és negyedik frigyéből született lánya képviselője megegyezett az énekes özvegyével, így a hagyatéki eljárás nemcsak megindult, hanem már le is zárult. Bár a 2012. október 17-én rákbetegségben elhunyt táncdalénekes érvényes végrendeletben kérte feleségét, hogy dalainak viselje gondját, az özvegy eddig emlékkoncertet sem szervezhetett, illetve hagyhatott jóvá, arról nem is beszélve, hogy a jogdíjak közben halmozódtak.Még sosem éreztem ehhez hasonló megkönnyebbülést. Nem tudom, meddig tudtam volna még elviselni, hogy nem teljesíthetem néhai férjem végakaratát. Összegről nem akarok beszélni, de ahogy mondani szokás, ez a béke nekem minden pénzt megért - mondta a Blikknek Komár László özvegye, Krisztina, aki a felhalmozódott jogdíjból 8-9 millió forintot kaphatott. Összesen mintegy 17-18 millió forintos összegről ment a vita.