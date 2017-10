Ötven szauna épült egy baranyai faluban

Forrás: bama.hu

Ilyen rendezvény például a gőzgombócfesztivál - írja a bama.hu . A sózott gombócokat meleg zsírra ültetik, majd lassú tűzön, fedő alatt, gőzben sütik. A készítés hagyománya Ulm és Fulda mellől érkezett a betelepülő svábokkal. A fesztivált idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg.A lakosság hetven százaléka sváb, de húsz százalék magyar, és van úgy harminc finn család is. A kollektív ünnepet advent első vasárnapján tartják, amikor félszáz hölgy elkészíti mézeskalácsból a falu terepasztalát (képünkön).A településen hat múzeum és egy galéria is működik. Közülük is kiemelkedő Koffán Károlynak, az utolsó magyar polihisztornak, a grafika atyjának, a falu szülöttjének állandó tárlata, ahol rendszeresen szerveznek időszakos bemutatókat is.Az országban egyedülálló hogy ötven szauna működik a faluban, de minden finnek pincéje és szőlője is van. Van egy asztalosuk, aki már szakosodott a szaunakészítésre, és nemcsak a finnek, de a helybeliek is egyre többen építtetnek szaunát. Ők is eljárnak Finnországba, ahol három testvértelepülésük is van, már legalább hatvanan jártak az ezer tó országában.