Ötvenmilliárdos állami hitelt kap Széles Gábor

Forrás: HVG

Széles Gábor, az Ikarus-vállalatcsoport elnöke a Magyar Hírlapnak kedden árulta el, hogy már alá is írt egy megállapodást ezer busz iráni szállításáról.Most az iráni hírből kiderült, hogy a Shahr Industries és Mines Development Company nevű cég kezébe csapott Széles, amikor Varga Mihály delegációjának tagjaként Iránban járt.A Press TV szerint viszont a két társaság már az első ezer busz gyártását is közösen végezné majd Iránban, a munka várhatóan két éven belül el is indulhat. A mennyiséget később kétezerre növelnék, sőt a megállapodás lehetővé tenné a technológia átadását más iráni cégeknek is.