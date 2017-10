Paks 2 miatt Ausztria bepereli Magyarországot

Forrás: portfolio.hu

Az osztrák kancellár, Christian Kern bejelentette, hogy megtámadja az Európai Unió engedélyét, amelyben az oroszok által finanszírozott Paksi bővítést jóváhagyták - írja a portfolio.hu "Erőteljesen elutasítom a paksi atomerőmű bővítését "- olvasható a kancellár által kiadott közleményben."Még az Európai Bizottság is levonta a következtetést tanulmányában, hogy az atomerőmű soha nem lesz nyereséges masszív állami támogatások nélkül" - teszi hozzá.Kern nem árulta el, mikor nyújtja be a keresetet az Európai Bíróságra, de azt igen, jogászai már dolgoznak az ügyön. Az Európai Bizottság korábban engedélyezte Paks 2 megépítését, mivel Magyarország elkötelezte magát, hogy a piaci verseny torzulását limitálja.A kifejezetten atomellenes Ausztria már az engedély megadásakor elítélte a lépést. A mostani bejelentés épp most, két nappal a vasárnapi választások előtt érkezett.