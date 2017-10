Paks II: megváltozott a társaság neve és arculata

Döbbenetes! A lakók nem engedték be a segítségül hívott mentőt

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az új név - korábban MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-nek hívták a társaságot - és új arculat is jelzi, hogy új szakaszba, a megvalósítás szakaszába lépett az erőműberuházás - fogalmazott Lenkei István vezérigazgató sajtótájékoztatón, Pakson, hétfőn.Az Európai Bizottság teljes egészében napokban publikált, de március óta ismert állásfoglalása előírta, hogy funkcionálisan és jogilag különüljön el a társaság a meglévő erőművet üzemeltetőtől.Ez a Paks II. MVM Csoportból való 2014. évi kiválásával megtörtént, amit immár a név is tükröz. A fejlesztő szó elhagyása pedig azt jelzi, hogy nemcsak az építés, hanem a majdani, hatvan évre szóló üzemeltetés is a társaság feladata - vázolta Lenkei István.Az új arculatot, beleértve a logót, ami egy P betű és a római számmal írt kettes kombinációjából szerkesztett, start, play gombot "idéző" háromszög, külső vállalkozó bevonása nélkül, a társaság kommunikációs szakemberei tervezték élükön Nagy Tamással - mondta el Mittler István.A kommunikációs igazgató hozzátette, annak köszönhetően, hogy jól tervezetten zajlik az átállás, csupán a nagy arculati elemek kiváltása jelent plusz költséget, ami 3-5 millió forint között van - mondta. Hozzátette, az új nevet és arculatot október 9-étől használják, bevezetéséhez kampányt nem társítanak.