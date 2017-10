Palkovics: Magyarországon nincs diplomás-munkanélküliség

Forrás: MTI / Sztárklikk

Palkovics László előadásában a tanulás fontosságáról szólva hangsúlyozta: Magyarországon mind a szakképzésbe, mind a felsőoktatási diploma megszerzésébe fektetett energia és pénz megtérül. Egyebek mellett azért, mert ha valakinek van szakmája, lényegesen többet keres az átlagosnál, és ez igaz a magasan képzett szakmunkásokra és a felsőoktatásban végzettekre is - tette hozzá.A duális képzési formáról elmondta: míg a 2015/2016-os tanévben az egyetemek 198 partnerszervezettel működtek együtt és mintegy 400 hallgatót vettek fel, addig a tavalyi felvételi időszakban a partnerszervezetek száma már 350, a felvett hallgatóké több mint 600 volt.Az államtitkár azt mondta: a vállalatok lendületének köszönhetően a duális képzés jó irányba halad.Beszélt arról is, hogy az autóipar a magyar gazdaság fontos része. Ezt pedig a kormány nemcsak az oktatási, hanem a kutatási rendszeren keresztül is támogatja - tette hozzá.Palkovics László megemlítette, hogy a Magyarországon működő vállalatok igényei alapján épül Zalaegerszegen egy járműipari tesztpálya, kizárólag központi költségvetésből, míg európai forrásból fejeződhet be hamarosan a szegedi lézerkutató központ kialakítása, amely körül egy tudományos park is létrejön.Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára azt mondta: erősödik a verseny a munkaerőért, a vállalkozások egyre inkább küzdenek munkaerőgondokkal. Egyszerre van jelen munkaerő-felesleg és -hiány, ugyanakkor minőségi romlás figyelhető meg a munkaerő-kínálatban.Beszélt arról is, hogy a munkaerőpiacra "visszaterelhető" felnőttek között sok a nyugdíjas. A nyár óta megalakult mintegy 40 nyugdíjas szövetkezet tagjai - a nyugdíj felvétele mellett - akár teljes állású munkát is vállalhatnak.A minőségi munkaerő-utánpótlás feltételei között említette a vállalati igények közvetlenebb megjelenését a képzésekben, a szakmai tanárok korszerű képzését, továbbképzését.