Pánik tört ki a Fideszben Soros mai nyilatkozata miatt

Szerző: Jász Zoltán

Ez teljesen új helyzetet jelent, hiszen a Fidesz eddig a pillanatig szabadon mondhatott bármit, büntetlenül moshatta az agyakat, senki nem reagált a vádakra, senki nem védte meg a hazai civil szervezeteket.A milliárdos mostani megszólalása láthatóan komoly zavart okozott a Fideszben, ugyanis nincsenek hozzászokva, hogy a magyar választók számára kreált démonok (lásd. például Brüsszel) komolyan visszatámadjanak.Németh Szilárd parlamenti felszólalásában azonnal el is kezdte megint bizonygatni, hogy igenis létezik a Soros-terv, majd Gulyás Gergely sajtótájékoztatón fokozta a fokozhatatlant, és közölte: Soros György frontális támadást indított Magyarország ellen. (Lássuk be, ez inkább szánalmas, mint rémisztő - a szerk.)A Fidesz frakcióvezetője szerint eddig Soros György csak az általa támogatott szervezeteken, az Európai Parlamenten, brüsszeli szövetségesein és alapítványain keresztül támadta a magyar kormányt és Magyarországot, de most személyesen is beszállt a küzdelembe.Gulyás azt is hozzátette: Soros György a nemzeti konzultációt támadva vádaskodik, fenyeget és rágalmakat fogalmaz meg.Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kijelentsük, az elkövetkezendő napok kormánypárti megnyilvánulásai kizárólag Soros György bűntetteiről fognak szólni. A Fidesz egy emberként támad majd a 87 éves milliárdosra. Dajcstomi a fészbúkon próbál majd valami rémisztően vicceset írni, és várhatóan Orbán Viktor is megerősíti, hogy Magyarországnak hadat üzentek...