Párbeszéd: El a kezekkel a Lukács szobortól!

Forrás: MTI-OS

Mint írják, a kerület lakói számára ez nem csak egy szobor, hanem megannyi fogócska és bújócska emléke, barátságok szemtanúja. Varga Imre munkája művészeti szempontból is kiváló alkotás, és a park fontos részévé vált.A Párbeszéd szerint a szobor eltávolítása újabb állomása a "Lukács-ellenes" kormányzati, akadémiai és szélsőjobboldali kampányának. Támadás érte a méltán híres filozófus életművét gondozó Lukács Archívumot, a róla elnevezett alapítványt és most Lukács szobrát is.Arra kérik Tóth József XIII. kerületi polgármestert, hogy lépjen fel a szobor eltávolítása ellen, és ha szükséges, a kerület fogadja be az alkotást, biztosítson neki méltó helyet a Szent István park közelében. "Lukács György a magyar kultúra része, emlékét ápolni tisztesség és kötelesség." A Párbeszéd online aláírásgyűjtést is indított a szobor megmentéséért.