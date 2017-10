Példanélküli eset keltett felháborodást az Országgyűlésben

Forrás: atv.hu

Érdekes jelenet zajlott le a Parlamentben kedden. Harangozó Tamás MSZP-s politikus a magyar katonák helyzetéről érdeklődött az azonnali kérdések órájában. Arra volt kíváncsi, hogy van-e a kormánynak bármilyen terve arra az esetre, ha Irakban két tűz közé szorulnának a kint lévő magyar egységek.Harangozó elmondta, hogy az elmúlt hetekben egymás ellen fordultak azok a katonák, akiknek a felkérésére és akiknek a képzésére Irakba mentek a magyar katonák.A szocialista politikus kérdésére a miniszterelnök Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert jelölte ki válaszadónak.Harangozó először nem hitte el a levezető elnök bejelentését, vissza is kérdezett, hogy jól hallotta-e, hogy a földművelésügyi miniszter fog-e válaszolni, majd végül vonakodva, de elfogadta a helyzetet. Kijelentette ugyanakkor, hogy megdöbbentőnek tartja, hogy sem Orbán Viktor, sem a honvédelmi miniszter nem tartja ezt a kérdést annyira fontosnak, hogy reagáljanak rá.Fazekas Sándor aztán válaszában elmondta, hogy már a kérdésfeltevést sem tartja komolynak, ugyanis a katonaság nem egy veszélymentes foglalkozás. Elmondta még, hogy minden veszélyhelyzetre fel vannak készülve és a kormány minden tőle telhetőt megtesz.Harangozó Tamás válaszában azt mondta, nagyon reméli, hogy a kintlévő katonák élete nem Fazekas Sándor "tudásától és hozzáértésétől fog függni, mert akkor szaladjanak, amerre látnak". Hozzátette, ő járt ott kint, tudja mi a helyzet, ezért "szégyenteljes a maga válasza".Elmondta, a katonáink nem fegyveres harci cselekményre lettek kiküldve, hanem kiképzésre.Viszontválaszában Fazekas Sándor arról beszélt, hogy teljes mértékben tisztában van a katonaság feladatával, mert ő is volt katona és esküjét a mai napig tartja. Hozzátette: a kormány és a honvédelmi tárca is figyelemmel kíséri a kint lévő katonák helyzetét és minden szükséges intézkedést meg fognak tenni, amennyiben a helyzet úgy kívánja.