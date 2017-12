Példátlan siker az ellenzéki összefogásban

Szerző: Jász

December 10-én Solymár 6-os választókerületében tartanak időközi önkormányzati választást, mivel az országgyűlési képviselővé vált KDNP-s Gaal Gergely lemondott az önkormányzati képviselői mandátumáról.Pár nappal ezelőtt öt ellenzék párt közölte (DK, Együtt, LMP, MSZP, Párbeszéd), hogy Kárpáti Zsuzsanna független jelöltet támogatja. A dolog különlegessége, hogy az amúgy teljes különállást hirdető LMP is beállt az összefogásba.Majd jött az újabb meglepetés: a szintén különutas Momentum is beállt a sorba. A helyi momentumos Szemző Áron a Facebookon közölte, hogy "teljes mellszélességgel beállok Kárpáti Zsuzsanna független jelölt mögé". Azt is írta, hogy az aktivistáik a héten már segítettek plakátjai kiragasztásában is.Bárány Balázs, az MSZP elnökségi tagja (akinek a körzetéhez tartozik Solymár) gyorsan reagált a Facebookon. Amellett, hogy üdvözölte a lépést, sejtelemesen azt üzente, hogy minden pártnak le kell vonni a megfelelő következtetést.