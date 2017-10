Pénzért toboroznak küldötteket a Lungo Drom kongresszusára

Forrás: HVG - Sztárklikk

Ötven-hatvan bérelt busszal szállítják majd az ország különböző pontjáról a résztvevőket, így csak a fuvarozási költségei tízmillió forintra rúgnak a Lungo Drom szombati, szolnoki kongresszusának. A környező települések romáit gyakorlatilag odavezénylik, egyes megyékben pedig 4 ezer forintos "napidíjat" ígérve toboroznak résztvevőket az eseményre - értesült a hvg.hu Az ingyenebéd a korábbiakban is alapnak számított, de a szervezők most azokra is gondoltak, akiket a hasukon át nem lehet megfogni: a rendezvény végére fergeteges Bódi Guszti-Bangó Margit-koncertet ígérnek.A felhajtás, illetve a nagy erőkkel zajló toborzás oka, hogy Farkas Flórián elnök legalább három, de lehetőség szerint inkább ötezer küldöttet szeretne látni a rendezvényen. Több okból is: egyrészt, hogy fél évvel a választások előtt így demonstrálja: ő, illetve a Lungo Drom tudja megszólítani a legtöbb roma szavazót az országban. Másrészt pedig, hogy így erősítse meg saját és emberei pozícióját, miután a Lungo Drom legutóbbi, júniusi tisztújításán vitatható körülmények között választották újra tisztségében.