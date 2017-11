Perbálon is beindult a migránsőrület, rendőrt hívtak három Sri Lanka-i egyetemistára

Forrás: 444 / nepszava.hu

Az egyetemisták a világ második legnagyobb, az ENSZ több szervezetével együttműködő ifjúsági civil szervezete, az AIESEC szervezésében érkeztek a Pest megyei Perbálra, hogy önkéntesként, ingyen foglalkozzanak sérült gyerekekkel és felnőttekkel, a magyar társadalom hasznára.Az esetről az AIESEC magyar tagszervezete számolt be a Facebookon, amit a 444 vett észre. Az egyetemistákkal kapcsolatban felhívták a figyelmet arra: Nem kárt okoznak, hanem adnak nekünk. Nem elveszik a lehetőséget, hanem megteremtik azoknak, akikkel foglalkoznak. Mi hiszünk abban, hogy az önkéntesség egy jobb világ létrehozása érdekében van. Aki önkéntes, nem ilyen bánásmódot érdemel, hanem olyat, amilyet az önkénteseink képviselnek: szeretetet, elfogadást, törődést - olvasható a bejegyzésben.Azt hozzáteszik, hogy a rendőrök "nagyon kedvesek és megértőek voltak", amiért a poszt írója köszönetet is mondott.A három egyetemista a következő hetekben Perbálon fog dolgozni, és mert Budapestre és más városokba is el fognak járni, mozogni is fognak a településen. A beszámoló szerzője ezért leírást adott róluk, nehogy újra rendőrt hívjanak rájuk. "Fogadjuk őket szeretettel" - kérte. "Szerencsére gyorsan tisztázva lett az eset, azonban egy fontos problémára hívta fel a figyelmet" - írta a Facebookján az AIESEC.