Pert nyert az RTL Klub a közmédiával szemben

Forrás: hvg.hu

Nem üzleti titok, és nem is kerülhet 300 ezer forintba az, hogy mennyit keresnek az állami médiacégek vezetői, mondta ki ítéletében a bíróság - írja a hvg.hu . Azaz nyilvánosságra kell hozni, mennyit kerestek az évi 90 milliárdból gazdálkodó cégek vezetői 2011-tól 2016-ig.Jogerősen is pert nyert az RTL Klub az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató ellen, így azok nem titkolhatják tovább, mennyit keresnek a vezetőik. A bíróság szerint a közpénzből - tavaly 87 milliárd forintnál is többől - működtetett szervezetek nem hivatkozhatnak arra, hogy a bér üzleti titok, és pénzt sem kérhetnek a közérdekű adatokért. Az állami szervezetek ugyanis 300 ezer forintot akartak kérni a kért adatokért. Így most ki kell adják a vezetői béreket és ellátmányokat a 2011 és 2016 közötti időszakra vonatkozóan.