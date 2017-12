Politico: Orbán Viktornak barátokra van szüksége Európában

Forrás: MTI / Sztárklikk

A brüsszeli hírportál cikke szerint ezzel a stratégiával Orbánnak esélye nyílik arra, hogy ellensúlyozza a kormányát érő németországi bírálatokat, és megpróbálja elérni, hogy az Európai Unió ne lépjen fel keményen Magyarország ellen a vitatott budapesti intézkedések miatt.A magyar kormányfőnek barátokra van szüksége Európában, és Németországban, távol Berlintől talált is néhányat - emelte ki a Politico, hozzátéve, hogy Orbán és más magas rangú magyar kormánytisztviselők az elmúlt fél évben Baden-Württemberg, Bajorország, Hessen, Szászország és Szász-Anhalt tartományok vezetőivel is találkoztak.A híroldal emlékeztetett arra, hogy az Európa legfőbb politikai és gazdasági hatalmának számító Németországban a tartományi vezetők is jelentős befolyással bírnak.Milan Nic politikai elemző elmondta, hogy Orbán Viktor a berlini kritikákra tekintettel a tartományi vezetőkkel kezdett kapcsolatokat kiépíteni, akiknek a körében "több megértésre, üzletorientáltabb megközelítésre, illetve kevesebb emberi jogi és politikai bírálatra" talált.