Politikai megrendelésre támadja a Jobbikot az ÁSZ?

Forrás: Alfahír

Az ÁSZ keddi közleményében az áll, hogy a július 10-én nyilvánosságra hozott, második félévi ellenőrzési terv alapján augusztus 10-én kezdték meg a Jobbik gazdálkodásának ellenőrzését, de "a párt a számvevőszék többszöri megkeresése ellenére sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének".Az ÁSZ szerint tájékoztatták a Jobbikot az adatszolgáltatás teljesítésének rendjéről, valamint arról, hogy mi a lehetséges jogkövetkezménye annak, ha az adatszolgáltatást elmulasztják. A számvevőszék október 3-án értesítette az ügyészséget, mert "a párt az adatszolgáltatásnak nem tett eleget". A közleményben kitérnek arra, hogy a számvevőszék "megdöbbenéssel tapasztalta, a párt - az elmúlt hetekben a sajtóban közöltekkel ellentétben - a gazdálkodása törvényességének ellenőrzésében nem működik együtt a számvevőszékkel a jogszabályi keretek szerint, ezáltal nem biztosítja az átláthatóságot és elszámoltathatóságot a gazdálkodásában".Schön Péter, a Jobbik gazdasági igazgatója szerint a párt - mint az eddig ellenőrzések során mindig - teljes mértékben együttműködött az Állami Számvevőszékkel az ellenőrzés lefolytatása terén."Az Állami Számvevőszéktől kapott első adatbekérést teljesítettük, ezzel kapcsolatban 2017. szeptember 21-én személyes egyeztetésre is sor került az Állami Számvevőszék és a Jobbik között a Képviselői Irodaházban. Ezen megbeszélésen az Állami Számvevőszék szóban tájékoztatta a pártot, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően - nem várható helyszíni ellenőrzés, csak az elektronikusan beküldött dokumentumokat ellenőrzik. A megbeszélésen felmerült kérésekről jegyzőkönyv is felvételre került az Állami Számvevőszék által" - olvasható a gazdasági igazgató közleményében.A párt menet közben több kérdést is tett fel az adatszolgáltatás során, ugyanis az Állami Számvevőszék által rendelkezésre bocsátott dokumentumokhoz kitöltési útmutatót nem biztosított, illetve a kitöltendő dokumentumok egy részét nem szerkeszthető formában bocsátotta rendelkezésre. Schön Péter szerint ennek ellenére a kapcsolattartás folyamatos volt a számvevőszékkel.A probléma abból adódhatott, hogy a helyszíni ellenőrzéseket az ÁSZ nem jelentette be időben, illetve a későbbi időpont-egyeztetési kérelmeket sem vette figyelembe, továbbá az ellenőrzési tervről sem adott kellő tájékoztatást.Schön Péter szerint felmerülhet, hogy "az eddigi kiegyensúlyozott szakmai kapcsolat után az Állami Számvevőszéket is beszippantotta a Fidesz kormány politikai elvárása, és egy választási időszak kezdetén az Állami Számvevőszék szándékosan teremt egy olyan helyzetet, amelynek során a kormánypárt kinyújtott kezeként megpróbálhatja ellehetetleníteni a Fidesz egyetlen esélyes ellenzéki kihívóját".A gazdasági igazgató a közleményében leszögezte: a Jobbik ahogy eddig is, ezentúl is próbál együttműködni az Állami Számvevőszékkel, azonban azt kérik, hogy ebben ők is legyenek újra partnerek."Jelenleg is át szeretnénk adni nekik a kért pénzügyi adatokat és dokumentumokat, de az Állami Számvevőszék válaszra sem méltat minket, pedig a Jobbik bármelyik percben kész ezt megtenni" - írta Schön. Hozzátette: a Jobbik jegyzőkönyvvel és e-mailes levelezéssel rendelkezik az ÁSZ-szal való kapcsolattartásról, amelyet szükség esetén a nyilvánosság elé is tár.