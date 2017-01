Politikusok főztek a határon szolgáló katonáknak - videó

Forrás: honvedelem.hu

A délelőtti órákban már javában rotyogott a két, szarvaspörkölttel teli bogrács a mélykúti bázis udvarán. Kiss Róbert ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis törzsfőnöke - aki jelenleg az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnoka is - elmondta: a helikopterbázis katonai közigazgatásilag három megyében - Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrád megyében - biztosítja a különféle katonai rendezvényeket."Így kerültünk kapcsolatba Mátraderecske, illetve testvértelepülése, Derecske polgármestereivel, akik a mai napon megvendégelték a határon szolgálatot teljesítő katonákat" - hangsúlyozta az ezredes, hozzátéve: nagy örömmel fogadták a felajánlást, amelyet ezúton is szeretne megköszönni és bízik abban, hogy ez az együttműködés továbbra is folytatódni fog.Pontban délre elkészült a pörkölt, amelyet a Heves megyei Mátraderecske polgármestere, Derecske önkormányzati képviselői, valamint a szakácsok közösen, közel kétszáz főre készítettek. Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere a honvedelem.hu érdeklődésére elmondta: a két önkormányzat szeretné kifejezni háláját és tiszteletét a határon szolgáló katonáknak."Mátraderecske 1800 lélekszámú kis település, ahol a lakosok pontosan tudják, a katonáknak is köszönhető, hogy békében és biztonságban ünnepelhették a karácsonyt és a szilvesztert. Ezért a nyugalomért és biztonságért szeretnénk kifejezni hálánkat ezzel az ebéddel" - hangsúlyozta a polgármester.A közös ebéd előtt Kótai Róbert százados, római katolikus tábori lelkész mondott asztali áldást.