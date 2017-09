"Polt Péternek rövid a póráza, hogy betartassa a törvényeket a fideszesekkel"

A Fidesz gyűlöletkeltő plakátjai is eltávolításra kerülnek

Ez európai demokráciákban súlyos bűncselekmény. Innen már csak egy lépés, hogy az állampárt az ellenzéki képviselők egészségügyi állapotára építsen lejáratókampányokat.A Demokratikus Koalíció követeli, hogy Dióssi Csaba fideszes polgármester mondjon le! Egy olyan embernek, aki a legalapvetőbb törvényeket sem hajlandó betartani, semmi keresnivalója nincs egy város vezetésében. El a kezekkel az ellenzékiek személyes adataitól!A DK elvárja, hogy a rendőrség hivatalból indítson eljárást Dióssi ellen, még akkor is, ha Polt Péter legfőbb ügyésznek most is rövid a póráza ahhoz, hogy legalább tessék-lássék alapon betartassa a törvényeket a fideszesekkel.Rónai Sándor