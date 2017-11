Polt tagadja, hogy az ügyészség fideszes lenne

Forrás: Index / nepszava.hu

Mint ismert, Szigetvári Viktor szeptember végén nyert meg jogerősen is azt a pert, amelyet Polt Péter indított ellene. A legfőbb ügyész szerint az Együtt akkori elnöke megsértette a személyiségi jogait 2015 tavaszán, amikor a Quaestor-ügyben bűnsegédnek nevezte, és a lánya és Tarsoly Csaba titkára közötti élettársi kapcsolatot feszegette, ezért beperelte.Szigetvári első- majd másodfokon is megnyerte a személyiségi jogi pert, ám Polt Péter egészen a Kúriáig vitte az ügyet. A Kúria pedig kimondta, Szigetvári nem gázolt a legfőbb ügyész becsületébe azzal, hogy bűnsegédnek nevezte Quaestor-ügyben, és az ügyészséget is lehet fideszesnek minősíteni.Erről kérdezte az Index Polt Pétert, mire a közel egyperces válaszában azt mondta: "véleménynyilvánítási szabadság van, véleménye pedig mindenkinek lehet. Ha a tényeket nézzük, akkor ennek az állításnak semmilyen alapja sincs. 1993 és 1995 között ugyan tagja volt a Fidesznek, de ennek semmi köze nincs az ügyészség mai működéséhez" - mondott ellent a Kúria ítéletének is a legfőbb ügyész.