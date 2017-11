Publicus: tovább erősödött a Fidesz

Forrás: publicus.hu

Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága egy százalékpontot növekedve 27 százalék. Az MSZP tábora egy százalékpontot csökkenve, 9 százalék, míg a Jobbik tábora változatlan, így 10 százalék.Tízből négy megkérdezett szerint a baloldali ellenzéknek civil, szakértő miniszterelnök-jelölttel van nagyobb esélye a 2018-as választásokon, és negyedannyian gondolják úgy, hogy pártpolitikussal.A megkérdezettek fele tudja elképzelni, hogy egy pártoktól független, szakértő, baloldali ellenzéki miniszterelnök-jelöltre szavazzon, a kormányváltást akarók háromnegyede. Tízből hat megkérdezett szerint az ország érdekében szükség lenne egy valódi, erős, baloldali együttműködésre.A Fidesz szavazóinak száma a múlt hónapban egy százalékpontot növekedett, és ebben a hónapban újra egy pontot, így 27 százalék. A biztos szavazó, pártválaszók körében a Fidesz támogatottsága 50 százalék. A párt szavazóinak aktivitása csökkent.Az MSZP támogatottsága a múlt hónapban nem változott, azonban ebben a hónapban egy százalékpontot csökkenve 9 százalék. A biztos szavazó, pártválaszók körében az MSZP támogatottsága 14 százalék. A párt szavazóinak aktivitása növekedett.A Jobbik támogatottsága az elmúlt hónap csökkenése után most nem változott, így továbbra is 10 százalék. A biztos szavazó, pártválasztók körében a Jobbik támogatottsága 17 százalék. A Jobbik támogatóinak aktivitása csökkent.Az LMP szavazóinak száma nem változott, továbbra is 5 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 7 százalék. A DK támogatottsága most egy százalékpontot növekedett, és 4 százalék, a biztos szavazó, pártválasztók körében 5 százalék. Az Együtt és Párbeszéd együttműködése okán mostantól összesített támogatottságot közlünk - ez ebben a hónapban egy százalék. A Kétfarkú és Momentum támogatottsága változatlanul egy százalék. Az MLP szavazóinak aránya ebben a hónapban sem érte el az egy százalékot.A bizonytalanok aránya 41 százalék.Tízből négy megkérdezett (39 százalék) szerint a baloldali ellenzéknek civil, szakértő miniszterelnök-jelölttel van nagyobb esélye a 2018-as választásokon, és negyedannyian (12 százalék) gondolják úgy, hogy pártpolitikussal. Az MSZP, a Jobbik és a bizonytalan szavazók körében a legmagasabb (51, 49 és 38 százalék) azok aránya, akik szerint szakértő, civil miniszterelnök-jelölttel van több esélye a baloldalnak a 2018-as választásokon. A kormányváltást akarók körében ez az arány 52 százalék, míg 13 százalék szerint pártpolitikus jelölttel van nagyobb esély.A megkérdezettek fele (42 százalék, 42 ellenében) tudja elképzelni, hogy egy pártoktól független, szakértő, baloldali ellenzéki miniszterelnök-jelöltre szavazzon, míg a kormányváltást akarok háromnegyede (75 százalék, 15 százalék ellenében). Az MSZP szavazók körében 95 százalék ez az arány, a Jobbik szavazók esetében pedig 54 százalék. A bizonytalan szavazók többsége (43 százalék, 25 ellenében) is el tudja képzelni, hogy egy pártoktól független, szakértő, baloldali ellenzéki miniszterelnök-jelöltre szavazzon.Tízből hat megkérdezett (61 százalék) szerint az ország érdekében szükség lenne egy valódi, erős, baloldali együttműködésre. Ezzel az állítással minden vizsgált társadalmi csoport egyetért, leginkább az MSZP és a Jobbik szavazók (95, illetve 65 százalék), de a bizonytalan és a Fidesz szavazók is (59 és 50 százalék). A kormányváltást akarók körében tízből nyolc megkérdezett gondolkodik így (81 százalék).A megkérdezettek többsége, 47 százalék 30 ellenében, úgy gondolja, hogy a baloldali ellenzék egy civil, szakértő miniszterelnök-jelölttel érdemben tudja növelni a támogatottságát. Ebben minden társadalmi csoport így gondolkodik, kivéve a Fidesz- és a kormányváltást nem akaró szavazókat (32, 32 százalék). Leginkább az MSZP és a Jobbik szavazók (72 és 56 százalék), valamint a bizonytalanok (48 százalék, 16 ellenében) gondolkodnak így.Az összes megkérdezett körében enyhe kisebbségben (35 százalék 45 ellenében) vannak azok, akik szerint egy igazi baloldali együttműködés képes lenne 2018-ban megnyerni a választásokat. Azonban az MSZP és a bizonytalan szavazók körében többségben van ez az álláspont (69 és 33 százalék), míg a Jobbik szavazók körében szintén enyhe kisebbségben (44 százalék, 52 ellenében).