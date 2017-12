Puccsra készülnek Vona Gábor ellen

Szándékosan a tömegbe hajtott egy autós New York-ban - halálos áldozat is van - videó

"Ide süllyedtünk: a CEU alapítója és korábbi rektorhelyettese, George Soros helytartója az Alfahíren is hirdetheti, a pártlap által is büszkén kiemelve, hogy "a radikalizmusától (és radikálisaitól) megszabadult Jobbik" mennyivel jobb lenne a magukfajták számára kormányon, mint a Fidesz, hiszen a Jobbik pl. "teljesen megváltoztatta Brüsszellel kapcsolatos álláspontját", s legutóbb Soros embereként már ő maga moderálhatta a béruniós Jobbik-konferenciát.



Bizony, már a saját, nemzeti pénzpolitikát is feladná a párt az euró - korábban ellenzett - bevezetésével, de hát eggyel több vagy kevesebb köpönyegforgatás, korábbi választási ígéret megszegése, nem számít...



Kitartást kívánok a Jobbikban a magunkfajtáknak (hiszen sokan vannak, néhányan még a frakcióban is, várva egy alkalmasabb pillanatot), hogy innen még vissza tudjuk majd egyszer fordítani a szekeret, lehetőleg dr. Morvai Krisztinával karöltve, akivel 2014-ben 21%-os választási eredményig már eljutottunk az elvek feladása nélkül."

Kevesebb, mint fél évvel a választások előtt nem várt helyekről kapja sorozatban a pofonokat a Jobbik pártelnöke. Mint ismert, a párt által delegált EP-képviselő, Morvai Krisztina nem rég mérhetetlen csalódásának adott hangot a Jobbik kapcsán.Novák Előd közösségi-oldalán most a következőket írja: