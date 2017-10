Putyin barátai belenéznének Bangóné dobozaiba, egyébként Gyurcsány

Megfagynak a betegek a Szent János kórházban, mert a Fidesz - kormány nem gondoskodott az intézmény fűtésrendszerének felújításáról - állítja az MSZP. Ezért olaj- és villanyradiátort, valamint hősugárzót vitt a baloldali párt a kórházba.



A Tv kamerái előtt pózolt Bangóé Borbély Ildikó képviselő asszony, elmondta újabb kampánybeszédét, és lerakta a meleget adó tárgyakat a portán. Nem lehet tudni, hogy volt e valami a díszletnek szánt dobozokban, és működik e a hősugárzó, ugyanis könnyedén, fél kézzel rakosgatták a nehéz fémtárgyakat a kamera előtt?



Lehetséges, hogy a lerongyolódott párt üres dobozokkal, üres szólamokkal kampányol? Nincs már mit eladniuk, támogatói körük elfogyott, bukott párt szponzorokra nem számíthat, maradt a nagy üresség. Ígéretek, ezt kapják, akik a parlamenti bejutásért küzdő MSZP-re szavaznak!



Gyurcsány másodszor is jól elintézte, szétverte a pártot. Amúgy: október 9-én - a színjáték napján - kellemes, napos, meleg idő volt, nem kellett fűteni, a betegek jól vannak, a párt viszont szó szerint és átvitt értelemben is ráfázott. Meg B.B.Ildikó is.

Putyin magyar barátai most arra kíváncsiak, hogy mi lehetett Bangóné dobozában, amit a Szent János kórház előtti sajtótájékoztatón "könnyedén, fél kézzel" rakosgatott.A téma fontosságára való tekintettel a közleményt változtatás nélkül, teljes egészében közöljük: