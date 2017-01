Putyin befolyásolta az amerikai elnökválasztást

Szanyi szerint viccpártként is lehet az MSZP-re szavazni

Forrás: MTI

A hírszerzés megállapításai szerint "nagyon megbízható" információk állnak rendelkezésre arról, hogy maga az orosz államfő rendelte el a kampányt az amerikai elnökválasztás demokratikus folyamatának aláásására és a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton lejáratására.A jelentés szerint Putyin és az orosz kormány Clinton lejáratásával akarta növelni a - későbbi győztes - republikánus Donald Trump győzelmi esélyeit.Mindehhez az orosz katonai hírszerzés (GRU) a Guccifer 2.0 nevű kitalált hackert, a DCLeaks.com nevű portált és a WikiLeakset használta fel, s ezeken keresztül hozta nyilvánosságra a demokrata szerverekről hackertámadások révén megszerzett információkat. Az adatokat a Demokrata Országos Bizottság (DNC) és befolyásos demokrata párti politikusok számítógépéről lopták le.A jelentés hozzátette, hogy a WikiLeaksen kiszivárogtatott információk között nem szerepeltek hamis információk, koholmányok. Megjegyezte a jelentés azt is, hogy az orosz hírszerzés több amerikai szövetségi állam és helyi választási bizottság adataihoz is hozzáfért, s mindkét nagy amerikai párt számítógépes rendszereit támadta.Az amerikai képviselőház és szenátus hírszerzési bizottságának vezető demokrata párti tagjai jelezték, hogy erőteljes választ szeretnének a jelentésre, bár abból csak a nem titkosított adatokat hozta nyilvánosságra.Mark Warner virginiai demokrata párti szenátor hangsúlyozta: "Az amerikai demokrácia erejét az mutatja majd meg, hogyan reagálunk, és milyen lépéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy erős és cselekvőképes kíbervédelmi rendszert építsünk ki".Képviselőházi kollégája, Adam Schiff szerint pedig a kongresszusnak "átfogó vizsgálatot" kell kezdeményeznie, hogy pontosan meghatározza, mi és hogyan is történt. Schiff szerint a hírszerzési jelentés egyértelművé tette, hogy az amerikai választási folyamatba történt beavatkozást Vlagyimir Putyin irányította abból a célból, hogy viszályt szítson az Egyesült Államokban és segítse Donald Trump győzelmét.