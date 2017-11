"Putyin Magyarországot használja fel Európa lerombolására"

Forrás: Napi.hu

Vlagyimir Putyin orosz államfőnek vannak szövetségesei az Európai Unióban, például Franciaországban és Hollandiában, ám Magyarországon talált olyan "lelki társra" Orbán Viktor miniszterelnök személyében, aki hatalmon van - írja a magyar kormányt az orosz vezetés európai trójai falovaként bemutató cikkében Anna Nemtsova, a 2015-ös adatok szerint több mint 20 millió olvasót vonzó thedailybeast.com portálon megjelent publicisztikájában. Az írást a Napi.hu szemlézte.Hasonlóan Putyin sok szövetségeséhez és hívéhez Orbán is a bevándorlás elleni harcot helyezte politikájának középpontjába. Ami még közelebb viheti az orosz elnökhöz az az, hogy szemben áll a "liberalizmussal" is. Moszkvában taps fogadta a magyar határkerítés építését és még nagyobb elégedettséggel nyugtázzák az európai demokráciát bíráló budapesti megszólalásokat - kezdi boncolgatni az orosz-magyar kapcsolatokat Nemtsova.A Kreml sok energiát fektetett abba, hogy hiteltelenné tegye az EU-t a balti országoktól kezdve a Balkánon át myugat-európái társadalmakig, ám a magyar vezetőt nem kellett sokat győzködnie. Putyin és Orbán ugyanúgy gondolkodnak - véli az amerikai portál publicistája - és Orbán komoly támogatást gyűjtött politikája mögé.Úgy tűnik, hogy a demokratikus szabadságjogokról is azonosan vélekednek és egyaránt veszélyt látnak Soros György magyar származású üzletember Nyílt Társadalom Alapítványának tevékenységében. Oroszországban már 2015-ben korlátozták a Soros támogatását élvező civil szervezetek tevékenységét.Minden magyarországi jobboldali irányzattal közeli kapcsolatot tartunk, mert ez az egyetlen ország a Washingtonból irányított EU-ban, ahol a vezetők elég bátrak kimondani azt, amit mindenki gondol a bevándorlókról és a liberálisokról - mondta a The Daily Beastnek Szergej Markov, az orosz kormány tanácsadója. Nemtsova szerint Magyarország az egyetlen európai ország, ahol számos radikális jobboldali párt versenyez azért, melyikük tud gyűlöletesebben beszélni a külföldiekről.A publicista Bencsik Andrást, a Demokrata főszerkesztőjét hívja segítségül ahhoz, hogy megértesse olvasóival, hogyan gondolkodnak a magyar miniszterelnök támogatói. Soros veszélyes, keresztényellenes, nem csak Magyarországot, hanem egész Európát lerombolhatja - mondta az újságíró a történelmi Magyarország térképével és fegyverekkel díszített irodájában a The Daily Beastnek.Szerinte Soros azért mosolyog az utcákat elárasztó plakátokon, mert "röhög rajtunk". Bencsik úgy látja, Orbán és a Fidesz bátran használja az alt-right stílust a kommunikációjában. A főszerkesztő örül annak, hogy Vlagyimir Putyin szeret Budapestre látogatni.Nemtsova ezt követően idézi Martin József Pétert, a Transparency International magyarországi vezetőjét, aki kifogásolja, hogy a paksi bővítést és a hozzá adott orosz hitel részleteit államtitokként kezeli a kormány. Szerinte a magyar rezsim nem olyan durva, mint az orosz vagy az azerbajdzsáni, de valahol a liberális demokrácia és a diktatúra között helyezkedik el. Egy hibrid rendszer, amelyben vannak papíron független demokratikus intézmények és szabad választások, ám az előbbiek a hatalom ellenőrzése alatt állnak, az utóbbiak pedig inkorrektek.A magyarországi liberális politikai erők és mozgalmak igyekeznek véget vetni a Sorossal és a bevándorlókkal szembeni gyűlöletbeszédnek, mert szerintük ez elfogadhatatlan Európában. A kormány azonban másként látja. Nézzen szét a világon: nem liberális! Meg akarjuk akadályozni, hogy a liberálisok mindent monopolizáljnak, mint ha ők találták volna ki a jog uralmát és a választásokat - idézi Nemtsova Kovács Zoltán kormányszóvivőt.A magyarországi antiliberalizmus, még Oroszországban is ihletet ad. Orbán jobboldali pártját az ideális politika mintájának tekintjük - mondta Leonyid Reszetnyikov, az orosz hírszerzés nyugdíjas tábornoka a 2015-ben alapított Cárgrád TV elnöke.Szemben Magyarországgal Oroszországban még nincs erős jobboldali párt - teszi hozzá. A tízmillió nézőt vonzó tévécsatornát - jelenleg nyugati utazási tilalom alatt álló - orosz oligarchák hozták létre, célja az Kijev- és Nyugat-ellenes mozgalmak támogatása az ukrajnai Donbasz régióban.A tévéelnök nevetve emlékeztetett arra, hogy az ő ortodox köreikben is a sátánt látják Sorosban, mint ahogy egy kormánypárti képviselő Magyarországon. A Cárgrád örül, hogy figyelemmel kísérheti a bátor és gondolatgazdag magyar politikát, amely világítótoronyként mutatja az irányt a nagyobb részben hanyatló Európai Unióban.