Quaestor - Az ügyfélvagyon kiadása év végéig intézhető vidéki helyszíneken

Forrás: MTI

A felszámoló a közleményben emlékeztetett, hogy az év elején a Quaestor megállapodást kötött egy országos lefedettségű pénzintézeti csoporttal azért, hogy az ügyfelek lakóhelyükhöz közel adhassák meg megbízásaikat a kiadható pénzeszközeikre és pénzügyi eszközeikre vonatkozóan. Ezt követően július elején a befektetési jegyekkel rendelkező ügyfelek hatékonyabb vagyonkiadása érdekében a Quaestor felszámolója és az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre. A kiadási tevékenységet elősegítő szerződések azonban ez év végével lejárnak.A felszámoló egyúttal arról tájékoztatta az érintetteket, hogy a közjegyzői megbízásokat a jövőben is elfogadja.Felhívták a figyelmet arra is, hogy az úgynevezett Quaestor-kötvénnyel rendelkező ügyfelek nyilvántartásba vett igényeinek kielégítésére a felszámolási eljárás szabályai vonatkoznak, így jelen vagyonkiadási eljárásban ezek kifizetésére nincs lehetőség.A felszámoló azt kérte az ügyfelektől, hogy kérdés esetén az ügyfélszámlák rendezése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a Quaestor munkatársaival a 06-1-299-9975-ös telefonszámon.Kiemelték: azok az ügyfelek, akik kiadható vagyonnal rendelkeznek és esetlegesen még nem kapták meg a személyre szóló tájékoztató levelüket, azok jelezzék ezt a már megadott telefonszámon, vagy írjanak a QUAESTOR@PSFN.HU e-mail címre, a levélben adják meg lakóhelyüket, illetve telefonszámukat. Postai úton pedig a QUAESTOR Értékpapír Zrt. 1550 Budapest, Postafiók 194. címre írhatnak levelet, amelyen a felszámoló kéri, hogy tüntessék fel a következő mondatot: "Személyre szóló vagyonkiadási tájékoztató levél iránti igény".A jegybank 2015. március 10-én részlegesen felfüggesztette a Quaestor Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét és felügyeleti biztost rendelt ki céghez a társaságnál észlelt szabálytalanságok miatt. Előző este a Quaestor-csoport kötvénykibocsátó cége, a Quaestor Financial Hrurira Kft. öncsődöt jelentett. A jegybank vizsgálata szerint a Quaestor Hruria Kft. 210 milliárd forint vállalati kötvényt bocsátott ki, ebből 150 milliárd forint fiktív kötvénykibocsátás lehet. A kötvényeket a csoport értékpapír-kereskedő cége forgalmazta. A Magyar Nemzeti Bank 2015. április 17-én visszavonta a Quaestor Értékpapír Zrt. tevékenységi engedélyét, és kezdeményezte annak felszámolását.A Quaestor-ügyben nyomozás is indult. A Fővárosi Főügyészség a cégcsoport tulajdonosát és vezetőjét, Tarsoly Csabát és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg, öt vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást rótt a 11 vádlott terhére. A bírósági tárgyalás 2016. június 12-én kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.