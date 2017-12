Ragánné lett Németfalu az új polgármestere

Forrás: MTI

Salamon Henrietta elmondta: a 159 választásra jogosult polgár közül 119-en adták le a szavazatukat, egy résztvevő azonban érvénytelenül voksolt. A két független jelölt közül - mindketten képviselő-testületi tagok voltak eddig - Ragánné Gyalog Erika 92, Salamon Ferenc pedig 26 szavazatot kapott.A zalai településen azért kellett új polgármestert választani, mert a község korábbi vezetője, Galambos László István (független) nyugdíjba vonulása miatt augusztus 31-ei hatállyal lemondott tisztségéről.A független Doszpoly Lórándot választották újra polgármesternek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornakápolnán megtartott időközi önkormányzati választáson vasárnap, korábban is ő töltötte be a tisztséget - közölte az MTI-vel a település jegyzője.Scavnyicki István elmondta, a 40 szavazásra jogosult választópolgárból harminchatan szavaztak, közülük huszonnégyen a nyertes polgármesterre, tizenketten pedig ellenfelére, a szintén független ifjabb Mató Gáborra.A jegyző közlése szerint a kéttagú képviselő-testületbe Szőr Attila és Porcs József került be a négy indulóból, 24, illetve 23 szavazattal. Mindketten függetlenek.Az időközi önkormányzati választást azért kellett kiírni Tornakápolnán, mert az önkormányzat szeptemberben feloszlatta magát.