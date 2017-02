Rákay Philip igazgatósági tag lett a mezőhegyesi ménesbirtokon

Forrás: vg.hu/hvg.hu

A lapnak Farkas Sándor kormánybiztos elmondta, a pénzt most a vetőmag- és takarmány-előállításhoz szükséges infrastruktúrára fogják költeni, a korábbi vetőmagüzemet ugyanis az előző tulajdonos eladta egy francia cégnek, így nincs meg a gabonaágazat normál működtetéséhez szükséges infrastruktúra.A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-ben egyébként igazgatósági tag lett az MTV intendánsaként is dolgozó és a korábban a Fidesz-rendezvények műsorvezetőjeként is tevékenykedő Rákay Philip. Farkas Sándor erről azt mondta, a mintagazdaságként is működő ménesbirtok számára a turizmus fellendítése is fontos feladat, Rákay ebben fog segédkezni. a Világgazdaság szerint ugyanis közel áll hozzá a lovassport és komoly marketingtapasztalatai is vannak, ezért elvileg segítheti a ménesbirtok felfuttatását.Farkas arról is beszélt, hogy még nem tudni, mi lesz tavasszal, ugyanis ősszel késtek a vetéssel. A gazdaság 8200 hektár szántón és 1500 hektár erdőterületen gazdálkodik.