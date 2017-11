Rámehet az ország Soros és Orbán küzdelmére

Közélet

Tiltakozó diák csapott le a folyosón Balog miniszterre

Tiltakozó diák állította meg Balog Zoltán minisztert a Kulturális Bizottság ülése után, számolt be az esetről az RTL Híradója. Azt szeretné, hogy a döntéshozók jobban figyeljenek a diákokat körülvevő problémákra, például a legutóbbi PISA teszt eredményeire. Ebből kedden az is kiderült, problémamegoldásban is átlag alatt teljesítenek a magyar diákok.