Rászorulók kaptak mézet, gombát, tartós élelmiszert

Többszörösére emelnék a nyugdíjakat

Új művészjáradékról nyujtottak be törvényjavaslatot, ami olyan elismert 65 év feletti művészeknek járnak, akik nem vesznek fel már jövedelemkiegészítést - írja a HVG.

A legkisebb nyugdíj 4,25-szörösét jelentő művészjáradékot kaphatnak 65 éveskoruktól életük végéig azok a művészek, akik korábban magas elismerésben részesültek. Például a Nemzet Színészei vagy a Magyar Művészeti Akadémia tagjai. Balog Zoltán miniszer erről nyújtott be most törvény javaslatot. A legkisebb nyugdíj 4,25-szörösét, ami most 121 e...