Szerző: Márkus

A Facebookra feltöltött képen jól látható, hogy nem csak a villanykapcsoló használhatatlan, de egy "kórházzöld" színű csempe is hiányzik a falról. A közzétevő mindössze ennyi fűzött a képhez: "Cegléd, kórház, 2017... Építsünk még fűthető gyepes stadionokat!"A fotót később a kórház egyik nyugalmazott orvosa, a DK politikusa is megosztotta, hozzáfűzve, hogy amennyi idő alatt ráírták, hogy "Ráz!", akár ki is cserélhették volna...