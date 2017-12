Rég olvastak be ennyire Orbánnak a magyar köztévében

Forrás: MTI

Gianni Pittella felidézte: Olaszország több ezer bevándorlót, menekültet fogadott be anélkül, hogy bizonyos európai országok részéről a szükséges szolidaritásban részesült volna. Ezzel szemben bizonyos kormányok, mint a magyar kormány, nem voltak hajlandók ezer menekültet befogadni. Nagyon alacsony számról beszélünk, ha összevetjük azzal a több százezer bevándorlóval, menekülttel, akiket Olaszország, Franciaország és Németország befogadott - fogalmazott.Az olasz politikus szerint külön kell kezelni a menedékkérők és a gazdasági bevándorlók helyzetét. Azokra, akik háború elől menekülnek, a befogadás elve vonatkozik - szögezte le. A gazdasági migránsok érkezését szerinte meg kell tervezni, meg kell nyitni a jogszerű csatornákat számukra, figyelembe véve, hogy milyen szakmai képesítésekre van szükség egy olyan Európában, ahol egyre kevesebb gyermek születik, ahol kedvezőtlen a demográfiai helyzetet jellemző úgynevezett korfa, ahol bizonyos szakemberekből hiány alakult ki. Úgy folytatta: a gazdasági migránsok érkezése hasznos lehet az európai társadalmaknak, de tervszerűen kell őket befogadni, hogy fenntartható legyen az országok lakosaihoz mérten, akiknek változatlanul joguk van az iskolai oktatásra, a biztonságra és a tömegközlekedésre.Gianni Pittella feltette a kérdést: "miért kellene megfosztanunk magunkat attól a lehetőségtől, hogy afrikai országokból érkezzenek olyan emberek, akik így tesznek egy lépést a saját problémájuk megoldására, és hozzájárulnak a mi problémánk megoldásához is?". Szerinte ezt ideológiai okokból vagy egy "vallási természetű előítélet miatti óvintézkedésből" elutasítani irracionális gondolkodásmódra vall, amit csak a választási logika diktál, amely egyedül a szavazatgyűjtést tartja szem előtt.Úgy értékelt: minél inkább megnyitják a legális gazdasági migráció csatornáit, annál inkább lesznek képesek szavatolni azok hazatérését, akik nem jogosultak menekültstátuszra, és vissza kell térniük az országukba.A kötelező kvótával kapcsolatos kérdésre válaszolva jelezte: az áthelyezés a menedékkérőket érinti, nem a gazdasági migránsokat. Úgy vélte: egy menedékkérő, ha eredetileg Belgiumba vagy Németországba akart is menni, ott marad, ahol adottak számára a méltóságteljes életkörülmények. Ezért ürügynek nevezte, hogy ha ők egy meghatározott helyre akarnak menni, de köteleznék őket, hogy máshova menjenek, úgysem maradnának ott.Kiemelte: ahogy az olaszok szolidárisak a magyarokkal, amikor a strukturális alapok megítéléséről van szó, a magyar kormánynak ugyanúgy szolidaritást kell vállalnia Olaszországgal a menedékkérők bizonyos hányadának megosztásában. "Nem arról van szó, hogy menedékkérők százezrei kerülnének át Magyarországra" - fogalmazott, hanem arról, hogy "kis kvótákra felosztva" kerülnének mind a 27 európai országba. "Lehetséges, hogy nem vagyunk képesek közös nevezőre jutni ebben a bölcs, ésszerű és igazságos dologban?" - tette fel a kérdést.Mindenben helye van a vitának, kivéve, ha a parlament és a tanács megegyezésre jut valamiben, annak kötelezőnek kell lennie, különben "komolytalan az egész" - mondta a szociáldemokrata politikus.Gianni Pittella kitért arra is: tisztában van azzal, hogy az olasz, a francia és a német hagyományok nagyon különböznek a magyar, a lengyel vagy a szlovák hagyományoktól, ezért nem mondja, hogy Magyarországnak ki kell tárnia a kapuit és be kell fogadnia százezer menedékkérőt, csupán "kis léptékű, akár szimbolikus kvótáról" beszél.Kiemelte, bizonyítani kell, hogy nem veszítettük szem elől a szolidaritás elvét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem mondhatja: "én az Európai Unióból kiveszem, amit akarok", aztán amikor adni kellene valamit az EU-nak, arra nem hajlandó, mert az már "nem tetszik".Megjegyezte: senki sem kéri Orbán Viktortól, hogy megnyissa a kapukat "boldog-boldogtalan előtt", ha ő ilyet állít a magyar állampolgároknak, "akkor hazugságot állít" - mondta az európai parlamenti képviselő.