Remekül sikerült az Újpest-stadion felújítása, csak focizni nem lehet benne

Nem kezdeményezheti a Magyar Labdarúgó-szövetségnél (MLSZ) az Újpest FC a Megyei úti stadion hitelesítését, bár a létesítmény felújítási munkái befejeződtek. A Szusza Ferenc Stadion szerdai bejárásán ugyanis az állapították meg az illetékes hatóságok - ÁNTSZ, mentők, rendőrség, katasztrófavédelem -, hogy a stadion nem felel meg a sporttörvény előírásainak, nem működik a stadion biztonsági és beléptető rendszere, nem fejeződött be a műszaki átadás-átvétel, nincs használatbavételi engedélye.A hiánypótlás után újabb hatósági bejárás következik, és csak az után kérheti a futballklub a pálya hitelesítését - olvasható az MLSZ honlapján. Február elejéig van lehetőség a klubnak a hibák elhárítására, hogy a pálya alkalmassá váljon az OTP Bank Liga mérkőzéseinek befogadására.A stadion felújítása eléggé elhúzódott: az Újpest FC november elején 63 pontból álló hibalistát adott ki, ugyanis a klub által felkért szakértő is számos hiányosságot talált: balesetveszélyes széktatrókról, burkolatlan vezetékekről, hézagos ajtókról, esztétikai hiányosságokról számolt be.