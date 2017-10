Rendőrségi figyelmeztetés járművezetőknek

Forrás: police.hu

Az optimálistól eltérő közlekedésre először a járművet és azok tartozékait kell felkészíteni:- Még a hideg idő előtt fel kell tölteni a hűtőrendszert és az ablakmosót fagyálló folyadékkal. Ha a gépkocsiban már van fagyálló, de régi, vagy többször utána töltöttük, ellenőriztessük le a szerviz állomásoknál, vagy benzinkutaknál.- Ellenőrizzük az ablaktörlők állapotát, ugyanakkor lényeges az is, hogy a járművünk fűtő- és páramentesítő rendszere is jól működjön.- Az erős lehűlés az akkumulátortól sokkal nagyobb teljesítményt von el, mint a nyári időszakban, ezért jól működő feltöltött akkumulátorral és tiszta, feszes sarukkal várjuk a telet.- A világító berendezések hibátlan működése is elengedhetetlen. Egyenként győződjünk meg minden lámpa, fényszóró, illetve az irányjelző készülékek tisztaságáról és működéséről.- A gumiabroncs minősége, állapota életet menthet. Ha a napi átlag hőmérséklet +7 °C-ok alá süllyed a téli gumiabroncsokat ajánlott felszerelni.- Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó gyalogosokra, valamint fokozott figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.A kerékpárosok feltétlenül ellenőrizzék járművük előírásszerű felszereltségét. A kerékpárok nélkülözhetetlen kellékei a láthatóság érdekében az első és hátsó lámpák, a küllőprizma és a piros színű hátsó prizma, hiszen egyre hamarabb köszönt be a szürkület, illetve egyre később kel fel a nap. A láthatósági mellény és a világosabb öltözet viselése is hozzájárul a biztonságukhoz.Az őszi-téli időszakban a gyalogosoknak is célszerű változtatni a közlekedési szokásaikon. Az úttestre való lelépés előtt alaposan szét kell nézni és figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a csapadéktól csúszóssá váló úton a járművek fékútja is jelentősen megnövekedhet.A közúti közlekedésben résztvevők figyeljenek arra is, hogy a fákról az úttestre lehulló falevelek rendkívül csúszóssá teszik annak felületét, amely szintén balesetveszéllyel jár!