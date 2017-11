Rengeteg a magyar hajléktalan Bécsben

A Die Presse cikke szerint az osztrák fővárosban az idén a korábbi 900 helyett 1200 embert tudnak a hajléktalanszállókon elhelyezni, és a három nappali központ mellett három melegedőt is kialakítottak. Nyaranta csak az osztrákok jogosultak az ellátásra, azonban ilyenkor mindenkit befogadnak, osztrákokat, uniós államok polgárait, de azokat is, akik az EU-n kívülről érkeznek.Az osztrákok után a legnagyobb fedél nélküli csoportot a magyarok és a románok alkotják. Egy részük egész évben Ausztriában van, ők időnként még dolgoznak is. Másik részük csak a hideg időszakban ver tanyát Bécsben, mivel odahaza nincs elegendő szükségszállás. Egyébként az érintettek kétharmada idegen. A város jelszava: senkinek sem kell a szabad ég alatt aludnia.