Republikon: nőtt az MSZP támogatottsága

Azonban nőtt a Fidesz-KDNP népszerűsége is. Jelenleg a pártválasztók 54 százaléka támogatja a kormánypártokat. A Republikon Intézet csak 2016 februárja óta méri a pártok támogatottságát, de ez az érték magasabb, mint azóta bármikor.A felmérés szerint a Jobbik maradt 15 százalékon, az LMP továbbra is 6 százalékon áll a pártválasztók körében, míg a vele általában hasonlóan szereplő Demokratikus Koalíció egy százalékpontos eséssel 5 százalékon.A Republikon Intézet közvélemény kutatása szerint a kispártok többnyire stagnálnak: a Momentum támogatottsága továbbra is 3 százalék, az Együtt és a Magyar Liberális Párt eredménye is változatlan (2 százalék, illetve 1 százalék), míg a Párbeszédet most 1 százalékponttal alacsonyabban, 1 százalékon mérték.