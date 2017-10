Részeg fideszes képviselők őrjöngtek Vácon

Forrás: Átlátszó

Néhány héttel ezelőtt három FIDESZ-KDNP-s önkormányzati képviselő randalírozott kapatosan Vácon - osztotta meg értesülését az Átlátszóval egy, a Pest megyei településen élő olvasójuk. Információi szerint a helyi politikusok nem csak az éjjel is nyitva tartó egyik bolt alkalmazottjával kötekedtek, hanem szemetest borítottak fel és közlekedési táblát döntöttek ki a helyükről.Egy váci internetes újság, a vacivilag.hu is beszámolt a rongálásról, de a tettesek személyére a cikk nem tért ki. A Váci Lokálpatrióta Egyesület elnevezésű Facebook-csoport viszont október 20-ai bejegyzésében már kérdésként veti fel, hogy rendőrségi ügy lett-e a képviselők garázdaságából. Ezt a képviselő-testületi ülésről készült beszámoló részeként említették meg, ahol a történtek is szóba kerültek.A rendőrség az Átlátszó két héttel ezelőtt elküldött megkeresésére most úgy reagált, hogy "az Ön által kérdezett esettel összefüggésben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt nyomozás indult" a váci kapitányságon."Az ügyben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kizárási indítványt terjesztett elő, amelyet követően az Országos Rendőr-főkapitányság a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságot jelölte ki az eljárás lefolytatására" - tették hozzá.A váci FIDESZ-KDNP szervezet elnökétől, Pető Tibortól, aki a város alpolgármestere is egyben, szintén tájékoztatást kért az Átlátszó. Pető Tibor végül azt közölte, hogy majd ha a rendőrség eljárása megállapítja a három ember felelősségét, akkor döntik el, hogy milyen további lépéseket tesznek.