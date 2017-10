Rétvári: célzottan keresi a kormány a gyógypedagógusnak tanulókat

Forrás: MTI

A független Kész Zoltán arra várt választ, hogy mit tesz a kormány a gyógypedagógus-hiány megszüntetésre érdekében.Rétvári Bence rámutatott: az eddig megtett intézkedéseiknek köszönhetően a 2013-2016 közötti időszakban 1305 fővel nőtt ezekben az intézményekben a gyógypedagógusi munkakörben tevékenykedő szakemberek száma.Az eddigi intézkedéseket tovább sorolva az államtitkár arról tájékoztatott: egyeztettek a gyógypedagógus- és konduktor-képző intézmények, majd az Oktatási Hivatal képviselőivel az érintett felsőfokú képzésekben részt vevők számának emeléséről. Ősztől már öt egyetem hat helyszínén folyik gyógypedagógus-képzés, továbbá a Semmelweis Egyetem Pető András Karán konduktor-képzés - tette hozzá.Kiterjesztették a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat a gyógypedagógus hallgatókra, a Klebelsberg Központ költségvetésében pedig 2017-ben további 3,8 milliárd, 2018-ban pedig ezen felüli 1,9 milliárd forint többletet biztosítottak a létszám növelésére - sorolta.Felidézte: a magyar oktatási rendszerbe a pedagógus-utánpótlás biztosításának érdekében 2011 óta számos ösztönzőleg ható eszközt építettek be. Ezek közé sorolta a 2013. szeptember 1-től bevezetett új pedagógus előmeneteli rendszert, és a bevezetését kísérő ütemezett béremelést is.Rétvári Bence szerint szakmai változtatás az a módosítás, amely alapján egyes tantárgyaknál a pedagógus munkakör betöltéséhez nemcsak a gyógypedagógus végzettség és szakképzettség, hanem a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettség és szakképzettség is megfelelő lehet. Hozzátette: ez nem egy esetleges szakemberhiányt hivatott orvosolni és megjegyezte, ezekben az esetekben is kötelező a pedagógus végzettség.