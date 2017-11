Rétvári szerint, akinek 28 500 a nyugdíja, az bizonyára külföldről is kap pénzt

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

"Valószínűleg más úton vették fel a fizetésüket, és nem fizették a rendes nyugdíjjárulékot, és az adójukat. Vagy részben külföldön is, vagy csak rövid ideig dolgoztak"- mondta Rétvári.Hozzátette: éppen ezért az állam különféle támogatásokat vezetett be, például plusz 35 milliárd forinttal megemelte a települési támogatás összegét, melyet az önkormányzatok megkaptak, hogy szétoszthassák az arra rászorulóknak. Bevezették a szociális étkeztetést, a lakhatási támogatást, és egyéb szociális támogatást, hogy ezzel is segítsék a kisnyugdíjasokat az életminőségük fenntartásában.Rétvári Bence szerint arra figyelni kell, hogy azokat, akik egész életükben, vagy legalább negyven éven keresztül dolgoztak és rendesen fizették a nyugdíjjárulékot, ne érje őket kár azokhoz képest, akik nem úgy dolgoztak és fizették a járulékaikat.