Rétvári szerint javult az óvodák helyzete

Tovább csökken a már most is kevés háziorvosok száma

"Az idei év január 1-je is jelentős előrelépést hozott, hiszen ekkortól az óvodákban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők is részesülnek 7+3 százalékos illetmény-, illetve munkabér-emelésben"

Forrás: MTI-Sztárklikk

Ismertetése szerint nőnek az óvodai dolgozók bérei, miközben folyamatosan bővülnek a férőhelyek, rég nem látott mértékben nőtt a jelentkezés az óvodapedagógusi képzésre, mindemellett számos új óvoda épült, újult meg, korszerűsödött.Az államtitkár tájékoztatása szerint idén majdnem 32 ezer óvodai dolgozót érintenek a pedagógus életpálya béremelései. 2015. szeptember 1-je óta a pedagógus életpálya azokra a nevelőmunkát közvetlenül segítő foglalkoztatottakra is vonatkozik, akik rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel.- emelte ki.Rétvári Bence példaként hozott fel egy főiskolai végzettséggel és szakvizsgával, 19 éves gyakorlattal rendelkező óvodapedagógust, aki 2013. szeptember 1-je előtt havi 155 ezer forintot keresett, 2016. szeptember 1-jétől viszont már 266 ezer forintot, amely több mint 70 százalékos emelést jelent. Mindezt 2017. szeptember 1-jétől további növekedés követi - tette hozzá.Az államtitkár hangsúlyozta: a pedagógus életpálya bevezetése az érettségizők körében az óvodapedagógusnak jelentkezők számában is pozitív fordulatot hozott. A korábbi visszaesés után 2010 óta az életpályamodellnek, a béremeléseknek és a kiszámíthatóságnak köszönhetően nagymértékben nőtt azoknak a száma, akik első helyen jelentkeztek óvodapedagógus képzésre. Míg 2012-ben 1864-en, addig 2016-ban már 3140-en jelentkeztek óvodapedagógus képzésre, "felemelve ezzel a képzést a 7. legnépszerűbb szakká".Annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű településeken is legyen elegendő számú óvodapedagógus, a kormány 2016. január 1-jétől kiterjesztette azon pedagógusok körét, akik jogosultak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra. A költségvetés minderre 2,2 milliárd forint többletet biztosított - jelezte.Óvodafejlesztésekre az elmúlt hat évben 26,3 milliárd forintot költött a kormány, melyből 177 új óvoda épült, újult meg, bővült vagy éppen vált korszerűbbé. Férőhelybővítésre is kiemelt figyelmet fordít a kabinet, 2016-ra majdnem 380 ezerre emelkedett az óvodai férőhelyek száma, mely meghaladja a jelenlegi 317 és félezer óvodába járó gyermek számát - emelte ki.A kormány nemcsak határon innen, hanem határon túl is támogatja az óvodaépítési programot, melyre eddig 9 milliárd forintnyi támogatást biztosított - közölte Rétvári Bence.