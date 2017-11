Rétvári: több százezer nyugdíj előtt álló munkavállaló biztonságát növeli a kormány

Simicska leárulózta Orbánt és Mészáros Lőrincnek is beszólt

Rétvári Bence közölte: a 2013-as bevezetés óta összesen már csaknem 210 milliárd forinttal támogatta a kormány a nyugdíj előtt állók foglalkoztatását.Úgy fogalmazott: sokak tapasztalata, hogy a nyugdíj előtti években a munkavállalóknak nehezebb állást találniuk, kiszolgáltatottabbak, ugyanakkor számukra az ezekben az években végzett munka duplán fontos. Egy biztos és jól fizető állás a várható nyugdíj összegét is pozitívan befolyásolja.Ismertette: a munkahelyvédelmi akcióban az 55 év feletti munkavállalók után 50 százalékos munkáltatói adókedvezmény vehető igénybe a havi munkabér 100 ezer forintot meg nem haladó része után. Ez éves szinten 132 ezer forint megtakarítást jelent a munkaadónak minden nyugdíj előtt álló foglalkoztatottnál. Kiemelte: a kormány hatékony lépései nagyban segítik a nyugdíj előtt állókat munkahelyük megőrzésében.Míg 2013-ban havonta átlagosan 247 ezer nyugdíj előtt álló munkavállalót érintett a program, a 2016-ban ez a szám több mint 340 ezer volt. Idén már a január és augusztus közötti időszakban is meghaladta a korábbi számokat, havonta mintegy 346 ezer embernek jelentett védelmet a program - sorolta az államtitkár.Rétvári Bence kitért arra is, hogy a 2013. január 1-jén életbe lépett munkahelyvédelmi akció a legérzékenyebb helyzetben lévő munkavállalói csoportoknál, így a szakképzetleneknél, a 25 év alattiaknál és 55 év felettieknél, a tartósan álláskeresőknél és a kisgyermekes szülőknél csökkenti a munkáltatók bérköltségét, ezzel segítve a munkahelyek megtartását és a foglalkoztatás bővülését.