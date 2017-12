Rétvári: új televíziós kampányt indítunk

Az emberi méltóság mindenkit megillet, senki nem birtokolhatja a másik embert

Elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés az emberkereskedelem elleni küzdelemben, hiszen gyakran több országot is behálózó bűnszervezetek állnak a cselekmények mögött - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az emberkereskedelemről rendezett konferencián hétfőn Budapesten.

Az emberkereskedelem aktuális kérdéséről az ERGO Európai Regionális Szervezet az Igazságügyi Minisztériummal és a nagy-britanniai The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd-vel szervezett konferenciát. Völner Pál köszöntőjében úgy fogalmazott, az emberkereskedelem még a súlyos bűncselekmények közül is az egyik le...