Reuters: Orbán népszerűsége elvitathatatlan

Forrás: Napi.hu

Egyhangú szavazással választotta újra két évre vezetőjének a Fidesz Orbán Viktort, aki a migráció ügyében konfrontációt kezdett az Európai Unióval és bírálja annak mélyebb integrációját, továbbá igyekszik ellenőrzése alá vonni a jogszolgáltatást és a médiát - számol be a Reuters a kormánypárt hét végi kongresszusáról. Orbán öt hónappal a parlamenti választások előtt messze vezet minden kihívója előtt és úgy tűnik, harmadszor is földrengésszerű győzelmet arat.A hírügynökség ezt követően idézi a kormányfő olyan beszólásait, amelyeket nyilván éppen azért találtak ki a beszédírói, hogy a média felkapja őket - írja a Napi.hu . Kiemelik például azt a megjegyzést, miszerint az ország az ellenzéket akarja leváltani nem a kormányt. Ezzel a Reuters szerint a szétaprózott balközép ellenzéki pártokra utalt. Ezt a körülményt a kínai Xinhua hírügynökség is kiemelte.A közvélemény-kutatások szerint a radikális jobboldali Jobbik megelőzi majd a balközép ellenzéket, ami azt jelenti, hogy a magyar társadalom még inkább afelé az etnikai alapú nacionalizmus felé fordul, amely Orbán Fideszét jellemzi - vélik a Reuters szerkesztői.Ehhez kapcsolódva emelik ki a miniszterelnök megjegyzését, miszerint azért van szüksége a kormánypártnak még négy év regnálásra, hogy visszafordíthatatlanná tegye eddigi tevékenysége eredményeit. A Xhinhua felsorolja a három célt: az eredmények megőrzését, a szellemi gyökerek megerősítését és a magyar jövő megvédését.A Reuters kiemeli, hogy Orbán népszerűsége elvitathatatlan, különösen 2015 óta, amikor Magyarország egy időre az Európa gazdag országaiba igyekvő bevándorlók százezreinek főútvonalává vált. A Fidesz és Orbán szerint a menekültek elleni indulatokat részben Soros György magyar származású üzletember korbácsolja fel befogadást szorgalmazó "nyílt társadalom" koncepciójával.Magyarország miniszterelnök elmondta, hogy harcol a Soroshoz köthető "globalista" nézetek ellen, amelyek veszélyeztetik az EU keresztény nemzeteit, ezek morális alapjait. Európa egyes államai úgy döntöttek, hogy túllépnek nemzeti karakterükön. Át akarnak lépni egy posztkeresztény, posztnemzeti korszakba.A Soros-tervet végrehajtva ki akarják billenteni a hatalomból azokat a kormányokat, köztük a magyar vezetést, amelyek a nemzeti érdekeket képviselik Európa-szerte. Úgy tevékenykednek, mint a volt szovjet agitproposok, ám az öreg csatalovak a szagukról felismerik őket - folytatta a Reuters a sajtónak szánt ínyencségek tálalását a magyar miniszterelnök beszédéből.