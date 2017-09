Rezsi Szilárd gyakorlatilag lehülyézte Navracsicsot

Forrás: atv.hu

A Fidesz alelnöke szerint Brüsszelből máshogy látszik a bevándorlás kérdése, mint Magyarországon, ahol 2015-ben megtapasztalták az emberek, milyen az, amikor 400 ezer ember "átnyargal az országon". Ezt annak kapcsán mondta, hogy Navracsics Tibor, a Fidesz politikusa és uniós biztos a Hír TV-nek arról nyilatkozott: véleménye szerint kampányfogás, hogy az Európai Bizottság lenne a Soros-terv beteljesítője. Németh erre úgy reagált: párttársa egy másik világban él.Hosszan folyt párhuzamos beszéd az adásban, mert Krug Emília emlékeztetett arra, hogy Soros György az utolsó esszéjében 300 ezer menekült esetleges betelepítéséről beszélt, de Németh Szilárd mindannyiszor hangsúlyozta, hogy 1 millió migráns betelepítése van a Soros-tervben. Nagyjából tízszer vívták meg ezt a meccset, végül Németh Szilárd azt mondta, Soros írásai megtalálhatók a kormány.hu-n, vagyis bárki megtalálhatja az irodalmat is, ha mélyebben szeretne tájékozódni a kérdésben.Németh szerint Soros egyértelművé tette, hogy szerinte, ha évente egy millió migránst telepítenek be, akkor megoldódnak Európa demográfiai problémái, akkor fenntartható lesz a gazdaság. Csakhogy - folytatta Németh Szilárd, ennek a tervnek a megvalósításához közpénzt is be kell forgatni a rendszerbe, aminek a vége adóemelés, és a támogatási alapok megcsapolása, illetve büntetési pénzek is szerepelnek benne. "Mert, ha a kötelező kvótát nem fogadja el valaki, akkor egyedenként 9 millió forint a büntetés" - foglalta össze a Fidesz alelnöke.Hozzáfűzte, olyan kommunikációs környezetet hozott létre az Unió, hogy hol ezt, hol azt mondanak. Van, amikor a bevándorlás ellen, van, amikor a bevándorlás mellett érvelnek, attól függően, hogy éppen mi segíti a választási esélyüket, és megy a fenyegetőzés, vagyis már nem csak a zsarolás, azokkal az országokkal szemben, amelyek nem szeretnének bevándorló országgá válni."Fontos, hogy mit mond Juncker, de sokkal fontosabb, hogy mit mondanak a magyar emberek" - válaszolta Németh Szilárd arra a felvetésre, hogy a bizottság elnöke szerint nem szerepelnek olyan kérdések a bizottság napirendjén, amelyekre a nemzeti konzultáció több kérdése is utal. Juncker megüzente korábban, hogy kiemelten kezeli az Unió a nemzeti konzultációt.Németh Szilárd szerint vannak, akik a bevándorlás mellett és vannak, aki a bevándorlás ellen szervezik a politikájukat. "Minden, ami Brüsszelből érkezik, az Soros tervéről szól. Láttunk javaslatot például az adóemelésről. A lényeg, akik helyzetben voltak, azok helyzetben szeretnének maradni" - utalt a Fidesz alelnöke a csatlakozás előtti időkre. Hozzátette, "amikor Európa keleti fele padlón volt, akkor azt lehetett vele csinálni, amit akartak. Az előző konzultáción világossá tettük, hogy a migráció kezelése gazdasági kérdés is."Szerinte világosan elmondta az Unió - azokat a pénzügyi alapokat kell megcsapolni, amelyek a keleti felzárkózást szolgálnák, és onnan csoportosítanának át a menekültek ellátására.Az őcsényi ügy kapcsán Németh Szilárd végül kijelentette, hogy a véleménynyilvánításba nem fér bele a gumikerék kiszúrása, amivel a helyi lakosok büntették a panzió tulajdonosát, mert menekült családokat akart fogadni, de kijelentette, hogy megvédi az őcsényi embereket.