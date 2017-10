Molnár Gyula: az MSZP él

Az MSZP él és folytatja azt a munkát, amelyet Botka László volt miniszterelnök-jelölt vezetésével megkezdett - jelentette ki az ellenzéki párt elnöke szombaton Budapesten sajtótájékoztatón.

Molnár Gyula az MSZP választmányának ülése után hangsúlyozta azt is, pártja politikai stratégiája nem változott: a Tegyünk igazságot! című program egy markáns, világos, egyértelmű baloldali program.A pártelnök jelezte azt is, tárgyalni fognak a demokratikus ellenzék pártjaival, de "Horn Gyula pártja" nem tárgyal a szélsőjobboldallal.Hiller Is...