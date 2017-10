Rogán futásnak eredt, Molnár totózott a Tisztelt Házban

Szerző: Nagy András

Rogán Antalnak legutóbb néhány hete, a nemzetbiztonsági bizottság előtt lett volna alkalma rá, hogy tisztázza magát és a kormányt például a letelepedési kötvénybiznisz egyre zavarosabb ügyében, ám sem akkor, sem ma a parlamentben nem volt hajlandó szembenézni a személyét és a kormányt érintő kínos kérdésekkel.A Rogánhoz több szálon köthető kötvénybizniszről egyébként jelenleg is csak annyit tudnunk, hogy a magyar állam és adófizetők rosszul jártak, a Fidesz-közeli offshore cégek tulajdonosai pedig nagyot kaszáltak rajta, miközben akár egy fél Csepelnyi embert is betelepíthettek a konstrukció keretében komolyabb átvilágítás nélkül az országba.Erre mondta Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke kedden a parlamentben napirend előtti felszólalásában, hogy "Önöktől kell megvédeni az országot, és nem azoktól a hamis vádaktól, amiket például a Soros-tervről megfogalmaznak, és amiről már a saját, vezető politikusaik és volt minisztereik is azt mondják, hogy nem létezik" - fogalmazott, kiemelve, hogy ezek az akciók a nemzeti konzultációval és az óriásplakátokkal kizárólag Fidesz pártpolitikai céljait, a milliárdos közpénzszórást meg a figyelemelterelést szolgálják, nem a magyar emberek biztonságát.Ha valamit meg kell állítani, akkor az Molnár Zsolt szerint az Orbán-kormány, amely hazánk Európai Unióból való kilépésének ágyaz meg éppen. "Nem lesz kerítésbontás és nem lesz kötelező korlátlan kvóta bevezetése Magyarországon, maradunk viszont az Európai Unióban - szögezte le, ismét világossá téve, hogy mi várható a Fidesz esetleges 2018-as leváltása után.Az MSZP-s politikus egyébként nem bízta a véletlenre, és a propagandaminiszter jelenlététől függetlenül felolvasta azt a 13+1 tételt tartalmazó listát, amit már egy korábbi sajtótájékoztatóján a Fidesz fekete listájának nevezett. A lista azokat az ügyeket tartalmazza a Pharaon-ügytől az azeri baltás botrányon át Kiss Szilárd moszkvai vízumgyáráig, amelyekben évek óta csak a kormányzati ködösítés megy, a válaszok viszont Molnár szerint legfeljebb jövő tavaszig váratnak magukra.