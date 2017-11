Rogán: Gyurcsány Ferenc már a kapuk előtt áll, és alig várják, hogy belépjen

Ha a szövetségkötéseket nézik, akkor nem elképzelhetetlen, hogy Gyurcsány-Vona kormány alakuljon - jegyezte meg a miniszter, aki szerint az élet azonban egyáltalán nem így működik, s a szavazók egyáltalán nem biztos, hogy így gondolkodnak.Kitért arra is: a napokban nyilvánosságra került idézetek azt bizonyítják, hogy a Jobbik olyan radikális párt, amelytől az antiszemitizmus egyáltalán nem áll távol. Emellett ugyanúgy gondolkodnak a cigányságról, mint a zsidóságról - mondta.Mi úgy gondoljuk, Magyarországon az összes kisebbség védelmet érdemel, a magyar zsidóság és a magyar cigányság értéket képvisel, ki kell mellettük állni, meg kell a kultúrájukat védeni - jelentette ki Rogán Antal, aki szerint a Jobbik ennek az ellenkezőjét képviseli.Azon is el kell gondolkodni valójában milyen elveket, érdekeket képviselnek - mondta és utalt a Soros-terv 7. pontjára, miszerint mindenáron el kell takarítani azt a kormányt, amelyik az útjában áll az európai bevándorláspolitika megvalósításának. Eszerint ennek érdekében az ördöggel is össze kell fogni - közölte.Kifejtette: a baloldali értelmiség megkapta a tanácsot azoktól, akik eddig finanszírozták őket, a Soros-szervezetektől, azaz, hogy a Jobbikot is tisztára kell mosni, mert az a lényeg, hogy együtt közösen próbáljanak megalakítani egy olyan kormányt, amely megnyitja a határokat - közölte Rogán Antal, aki szerint azt tűzték ki célul, hogy a végén mindannyian összefognak, Gyurcsánytól Vonáig.Úgy látta: a baloldalon Botka László távozásával Gyurcsány Ferenc már a kapuk előtt áll, és alig várják, hogy belépjen. Megint ő fújja passzátszelet, s diktálja, hogy mi történjen - vélte.Szólt arról is, hogy az országot egyrészt meg kell védeni a külső erőktől, és azon eredményeket is meg kell védeni, amiket elértek. Ma abban a helyzetben vannak, hogy visszaszerezték a közműszektort, megvolt a rezsicsökkentés, tudják tartani az eredményeket. Az ország pénzügyei rendben vannak, a munkanélküliség az unióban az egyik legalacsonyabb, s a bérek is lassan, folyamatosan emelkednek - sorolta Rogán Antal.