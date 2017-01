Rogán megint nem ment el a bíróságra

Forrás: Sztárklikk/HírTV

A miniszter 2015-ben indított személyiségi jogi pert Juhász Péter, az Együtt alelnöke ellen, amiért azt állította, hogy polgármestersége idején áron alul értékesítettek ingatlanokat az V. kerületben. Juhász Péter korábban azt is közölte: Rogán Antal hazudik, amikor azt állítja, hogy voksolt a migránsellenes népszavazáson."Hogyha valakit nem mondanak igazmondónak, hazugnak neveznek, ez önmagában sértő, azonban ez az állítás a körülmények ismeretében különösen is sértő a felperesre, hiszen köztudomású az is, hogy ő volt a népszavazás felelőse" - mondta Rogán Antal jogi képviselője, Kovátsits László."Az, hogy egyik politikus közszereplő egy másik politikus közszereplővel kapcsolatban azt mondja, hogy hazudik, azért, tisztelt törvényszék, elég messzire menne, és gyökeresen változna, hogy erre pert lehetne nyerni" - az alperes védője szerint Rogán Antal szavahihetőségét kérdőjelezi meg, hogy egy egész ország előtt lebukott, amikor azt állította: nem utazott helikopterrel egy lagziba."Itt viszont objektíve valótlan tényállításait tárja a nyilvánosság elé a felperesnek az alperes, jelesül a helikopterezéssel kapcsolatos valótlan nyilatkozatát, hogy aztán a valótlan nyilatkozatáról a sajtó előtt még valótlan nyilatkozatot állított" - mondta Fazekas Tamás, Juhász Péter jogi képviselője.Zárt tárgyaláson hallgatták meg tanúként Habony Árpád nagynénjét, akiről az olajmaffiózó Portik Tamás azt vallotta, hogy az élettársa volt, és szintén hasznot húzott a Rogán-féle ingatlanmutyiból. Pápa Marianne mindezt tagadta a bíróság előtt."Olyan magánéleti kapcsolata volt, amely igazából csak társaságban zajlott, tehát ő társasággal járt el síelni, társasággal mentek el shoppingolni, társaságban találkoztak, illetve párszor járt fönn az irodájában, de hogy csak ez a tevékenység folyt köztük, tehát hogy összesen ilyen módon voltak kapcsolatban, és kikérte magának hogy én ilyeneket terjesztek róla vagy Portik Tamás akár, hogy ők ennél szorosabb kapcsolatban voltak" - nyilatkozta Juhász Péter.