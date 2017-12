Rohadt naranccsal üzent a Helsinki Bizottság

"2015. május 22. napján az MTI Országos Sajtószolgálata útján megjelent közleményében a Fidesz a következőket tette közzé: "A nemzetközi spekuláns pénztőke politikai megrendeléseit teljesítő álcivil Helsinki Bizottság pofátlan módon a fekete-fehér adatokat is próbálja meghamisítani. Hazugságaikkal szemben a tény az, hogy 2014-ben a menedékkérők négyötöde, mintegy 35 ezer ember nem háborús övezetből érkezett Magyarországra, tehát megélhetési bevándorló volt. Idén májusig a menedékkérők 17,3 százaléka érkezett háborús övezetből, vagyis az illegális határátlépők nagy többsége nem politikai menekült. Felszólítjuk a Helsinki Bizottságot, hogy fejezze be a hazudozást és legalább egy ilyen fontos és súlyos kérdésben ne a zsebeik Soros György pénzével való kitömésével legyenek elfoglalva!"



A Fővárosi Törvényszék 65.P.22.573/2015/12. számú ítélete megállapította, hogy az alperes (Fidesz) megsértette a felperes (Helsinki Bizottság) jóhírneve védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a fenti közleményében valótlanul állította, hogy a felperes szervezet nemzetközi spekuláns pénztőke politikai megrendeléseit teljesíti tevékenysége során, és fekete-fehér adatokat is próbál meghamisítani, továbbá, hogy a hazánkba érkező menedékkérők számával, összetételével kapcsolatos adatokat is hamisított 2014. évre vonatkozóan, ezért az alperes sajnálkozását fejezi ki."



"- Halló, Nemzetközi Adathamisító?

- Nem, ez a Magyar Helsinki Bizottság.

- Akkor bocsánatot kérek."

A Fidesz a bírósági végrehajtástól fenyegetve végre végrehajtotta a bíróság jogerős ítéletét. Mintha a fogát húzták volna, tegnap éjjel közleményt adott ki, amelyben azt írja "az alperes (Fidesz) megsértette a felperes (Helsinki Bizottság) jóhírneve védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a fenti közleményében valótlanul állította, hogy a felperes szervezet nemzetközi spekuláns pénztőke politikai megrendeléseit teljesíti tevékenysége során, és fekete-fehér adatokat is próbál meghamisítani, továbbá, hogy a hazánkba érkező menedékkérők számával, összetételével kapcsolatos adatokat is hamisított 2014. évre vonatkozóan, ezért az alperes sajnálkozását fejezi ki."

Persze, sajnálkozását úgy fejezte ki, hogy előtte újra idézte valótlan állításait. Piti dolog. De nem vagyunk meglepve. Kellemetlen "feketén-fehéren" elismerni, hogy hazudtak a Helsinki Bizottságról.

A Magyar Helsinki Bizottság a Facebook-oldalán így kommentálta a bocsánatkérést:A Magyar Helsinki Bizottság a véleményét egy rohadt naranccsal is nyomatékosította.