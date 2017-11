Rónai Egon nagyon kiakadt

"Hogy jutottunk oda, hogy társadalmi-etikai-közéleti kérdésekben az úgynevezett vezető értelmiségiek jelentős része nem meri nyilvánosan vállalni a véleményét? Szociológusokat hívunk sorra zaklatás-ügyben, hogy mindennek a társadalmi beágyazottságáról beszéljünk, és kerek-perec megmondják, hogy ők nem merik vállalni, mert nem teszik ki magukat a véleményük elhangzása után rájuk szabaduló indulatoknak.



Az értelmiség, amelynek lassan csak a négy fal között vagy óvatosan megfogalmazott kommentekben lesz véleménye?"

Szerző: Márkus

Rónai Egon azzal kapcsolatban fakadt ki, hogy a zaklatás-ügyben meghívott szociológusok nem merik vállalni a szereplést:Az ATV műsorvezetőjének bejegyzését több ismert ember is kommentelte.hát nagyjából úgy, hogy akinek más a véleménye, annak kollektíve lerúgjuk a fejét. ... Milyen megfélemlítés? Ne hülyéskedjünk már. Nekünk egy pszichológus azzal utasította vissza a Meetoo-kampánnyal kapcsolatban a szereplését, hogy neki nem egyértelműen támogató a véleménye, de nem akarja nyilvánosan elmondani, mert a saját kollégái fogják kiközösíteni. Ez nem a "hatalom megfélemlítése".Értelmiségellenes a közhangulat.Kösz, hogy leírtad! Ebbe szaladunk bele mi is szinte minden héten.Megértem őket. Én pont ugyanígy vagyok. A csőcselék habzó nyála borzalmas bűzt áraszt.Kinek lehet az érdeke egy kellemetlen, erősen megosztó témát minél tovább a felszínen tartani? Átmegy lassan "lerágott csont" kategóriába, mert minden média felület ezzel foglalkozik. Oldják meg a kérdést a vétkesek és az áldozatok. A közvéleményt már inkább nyugtatni kellene, és reménykedni, hogy ez nem általános színházi, vagy tipikusan "magyaros" dolog.Egon, én orvos-coachként már beszéltem is és szívesen beszélek a jelenség különböző aspektusairól - a trauma mibenlétéről, az áldozat reakcióiról, az összefüggésekről.Majd nézd meg, hogy milyen lincselés volt nálam, és akkor megérted.Épp tegnap nyilatkozott ugyanebben a témában Gyurkó Szilvia nálatok, előtte láttam szintén nálatok Grecsó Krisztiánt, igaz ő nem szociológus, de akkor is nagyon fontosakat mondott. Nem biztos, hogy minden nap kell nyomni a témát.