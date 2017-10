Saját magát rabolta ki egy fővárosi trafikos

Forrás: MTI

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint vasárnap hajnalban érkezett a rendőrségre bejelentés arról, hogy a XV. kerületi Bánkút utcai dohányboltban egy ismeretlen férfi késsel a kezében megfenyegette az ott dolgozó alkalmazottat, aki át is adott neki egymillió forintot.Azt írták: a rendőrök már az intézkedés kezdetén kételkedtek az alkalmazott által elmondottak valóságtartalmában. A 18 éves K. Mihály a meghallgatása során be is ismerte, hogy valójában nem történt rablás, a pénz nagy részét ő játszotta el szerencsejátékon. Napokkal korábban nagyobb összeget veszített, ezt megpróbálta visszanyerni, de csak tovább halmozta a veszteségét. Éjfélre már hatszázezer forintot játszott el a dohánybolt bevételéből. Ezért felhívta a 17 éves P. Róbertet, aki az előre megbeszéltek szerint hajnali 3 óra 22 perckor belépett a dohányboltba és késsel a kezében a bevételt követelte, majd a kassza tartalmát egy hátizsákba pakolta és elmenekült a helyszínről.A budapesti P. Róbertet vasárnap délután a XVI. kerületben fogták el a nyomozók és előállították. A két férfit sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. A bűncselekményt kitervelő férfit a kihallgatása után őrizetbe vették és kezdeményezik az előzetes letartóztatásának indítványozását is - olvasható a rendőrségi közleményben.