Sértődöttséget és káoszt hagyott maga mögött Botka László - de mi jön utána?

Szerző: Nagy András

Eredetileg úgy volt, hogy hétfő este Botka László és Vona Gábor, vagyis az MSZP és a Jobbik kormányfő-jelöltje vitázott volna egymással az RTL Klubon Baló György műsorában, az ütközet azonban az elmúlt hetek alapján nem meglepő lemondás miatt elmaradt. Az eredetileg vitaműsornak szánt adásból így praktikusan rögtönzött elemzőshow lett, azonban ebben a magyar médiában tegnap talán egyedüli módon Botka László személyes felelőssége is elég élesen reflektorfénybe került.A műsorban felelevenítették, milyen ígéretekkel lépett elő miniszterelnök-jelöltnek 2016 decemberében Botka László. Szeged szocialista polgármestere új baloldali politikát, új baloldali támogatókat és a régi arcok háttérbe szorítását ígérte. Konkrétan egymillió új szavazóról, a gazdagok megadóztatásáról, valamint Gyurcsány Ferenc visszavonulásnak szükségességéről beszélt.Keszthelyi András a műsorban erről úgy fogalmazott, alapvetően azért ég a ház most az MSZP-nél, mert Botka László nem végezte el a saját házi feladatát. A politikai szakértő szerint ugyanis minden potenciális miniszterelnök-jelöltnek az a dolga, hogy előbb a pártján belül, majd a párt törzs-szavazóbázisán, végül azon kívül is megszerezze a többség támogatását.Ehhez képest Botkának már az első két lépcsőfok meglépése sem sikerült, a helyzetét ráadásul magának nehezítette azzal, hogy az egész baloldali összefogási kérdésből mindvégig Gyurcsány-kérdést csinált, tudomást sem véve arról, hogy a DK elnökének merev elutasításán túl a többi kisebb párt sem nagyon hajlandó együttműködni az MSZP-vel.Ezt már Böcskei Balázs tette hozzá, aki szerint Botka a nyáron még mindig korrigálhatott volna a stratégiáján, és akkor akár jól is kijöhetett volna az egészből, ám nem ismerte fel, hogy az út amin járni akar, nemhogy járhatatlan, de nincs is már út. Ezt belátva dönthetett végeredményben úgy, hogy mivel nincs esélye a harmadik lépcsőfok megugrására, vagyis a társadalom többségét maga mögé állítani, inkább sértődötten visszavonul Szegedre.Boros Tamás, a Policy Solutions vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy kezdetben, Botka László színrelépésekor még merőben tartalmi, politikai mederben zajlott a párt kommunikációja. És valóban: a "Fizessenek a gazdagok!"-kampány hosszú idő után egy alaposan átgondolt és felépített emeszpés projektnek tűnt. Aztán ismét elindult a 2014 kapcsán már jól ismert összefogás-hiszti. Innentől fogva fokozatosan minden tartalmi kérdés lekerült mind a párt, mint a média palettájáról, helyette pedig a pozícióharc került a középpontba, és ezen belül is egy idő után már szinte csak a Gyurcsány-kérdés vitt mindent, ami az MSZP támogatottságának zuhanásához vezetett - hangzott el.A politikában van egy törvényszerűség: ha valakinek látványosan nekimész, majd ugyanilyen látványosan nem tudsz vele mit kezdeni, akkor egyrészt erősebbé tetted az ellenfeledet, másrészt te vesztettél. Botka László pontosan így járt Gyurcsány Ferenccel. Vajon miért nem volt képes az MSZP miniszterelnök-jelöltje legalább a nyáron stratégiát módosítani, amikor látta, hogy a DK-elnök elleni harcot nem nyerheti meg, és a többi ellenzéki párt sem feltétlenül érdekelt a vele való együttműködésben? - merül fel a kérdés.Az, hogy Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét a DK nem fogja levenni a listájáról, körülbelül az első perctől lehetett borítékolni. Ha voltak is Botkának a pártján belüli ellenlábasai, ezt azért be lehetett volna látni. Már csak azért is, mert a DK már jó ideje nem is beszélt közös listáról, ami egyértelmű jele volt annak, hogy Gyurcsány Ferencéknek bőven elég, ha a 106 egyéni választókerületben megtörténik a koordináció, azaz minden körzetben csupán egy demokratikus ellenzéki jelölt áll ki a fideszes induló ellen.Az, hogy Botka Lászlónak nem sikerült megújítania az MSZP politikáját és nem sikerült maga mögé állítani sem a pártja tagságát, a bizonytalan szavazókat meg pláne nem, az egészen biztosan nem csupán rajta kívül álló okok miatt történt így. A személyes felelősségének mértékén túl kedden azonban már az a kérdés, ezek után hogyan lesz képes talpra állni a párt, aminek alig leplezett sértődöttséggel hétfőn hátat fordított, ám amely - bárki bármit mond - még mindig a magyar baloldal legerősebb szervezete.Az elemzők véleménye nem egységes abban, hogy rövid távon, illetve a választásokig hátralévő fél évben ki nyerhet az MSZP-nél létrejött válsággal. Rövid távon a DK, az LMP, de akár a nem titkoltan szintén a baloldali szavazókra hajtó Jobbik is profitálhat ugyan a szocialista párti káoszból, a nagy nyertes azonban Orbán és a Fidesz lehet, amennyiben az MSZP szétesése a demokratikus ellenzék totális szétesését és abszolút külön indulását is maga után vonja. Nem véletlenül mondja mindenki a baloldalon, hogy a következő néhány hét nem csak a magyar szocialisták, de a magyar demokraták számára is kritikus jelentőségű lesz.Mert természetesen lehet azt mondani, hogy ez a belharcokban elfáradt és megfakult MSZP 27 évvel a rendszerváltás után pont megérett a megszűnésre. Azonban az az igazság, hogy az ország jelenlegi helyzetében, aki a fél évvel a 2018-as választás előtt a legnagyobb demokratikus ellenzéki párt totális összeomlásáért imádkozik, valójában valószínűleg a magyar demokrácia maradékának megszűnésére is áment mond.